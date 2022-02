Esposte a mezzogiorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esposte a mezzogiorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Prenderle da qualsiasi parte dalla strada. gli abitati sono di solito esposte a mezzogiorno per poter usufruire della luce solare in inverno ed essere riparate...

solato (holàt in dialetto camuno) è una frazione del comune di pian camuno, in bassa val camonica, provincia di brescia. sorge in posizione panoramica...