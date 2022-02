Un erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGANO

Significato/Curiosita : Un erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea

erba fratesca, in lingua napoletana erba pucchiacchella, è una pianta appartenente alla famiglia portulacaceae. commestibile, viene usata in cucina fin...

Dorate e lucide; origanum vulgare subsp. viridulum (martrin-donos) nyman (origano meridionale) - l'altezza di questa sottospecie varia da 4 a 7 dm; il ciclo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

