Enunciato dichiarato in partenza - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PREMESSA

Significato/Curiosita : Enunciato dichiarato in partenza

Naturali occorre inserire nel v-enunciato un riferimento al tempo dell'enunciato e al parlante. la verificabilità empirica, in linea di principio, di una teoria...

Wikiquote contiene citazioni di o su premessa wikizionario contiene il lemma di dizionario «premessa» (en) premessa, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con enunciato; dichiarato; partenza; La risposta... in tribunale di chi è stato denunciato per diffamazione; Denunciato alle autorità; dichiarato , o dal notevole successo; Fu dichiarato sacro da papa Benedetto XIV; Era il bersaglio dichiarato dei nichilisti; Un immobile dichiarato legalmente sicuro; Lo slancio preso alla partenza ; S alzano dopo la partenza ; La piazzola di partenza nel gioco del golf; Si dà alla partenza ; Cerca nelle Definizioni