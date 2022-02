Disciplina che studia i gruppi e le culture umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina che studia i gruppi e le culture umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ETNOLOGIA

Significato/Curiosita : Disciplina che studia i gruppi e le culture umani

Il linguaggio è il fulcro della comunicazione tra esseri umani, tanto da essere fondamentale per l'identità di nazioni, culture e gruppi etnici. l'invenzione...

Contiene il lemma di dizionario «etnologia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su etnologia (it, de, fr) etnologia, su hls-dhs-dss.ch, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

