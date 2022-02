Desolato, dolente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Desolato, dolente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIACENTE

Croce mentre pendeva il figlio. e il suo animo gemente, contristato e dolente era trafitto da una spada. oh, quanto triste e afflitta fu la benedetta...

L'isola dei pappagalli 27 settembre 2008 12 gennaio 2009 3 broke 'n' yo-yo spiacente, credito esaurito 3 ottobre 2008 19 gennaio 2009 4 the kidney of the sea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con desolato; dolente; Che prova rammarico, desolato ; desolato ... in un'espressione di cortesia!; La malattia dell'indolente ; Il pigro e indolente dantesco; Accidiosa, indolente ; Cerca nelle Definizioni