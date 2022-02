Consonanti di serie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti di serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SR

Significato/Curiosita : Consonanti di serie

Simultaneo o susseguente di aria proveniente dai polmoni. le consonanti polmonari rappresentano la maggioranza delle consonanti in ipa, come nelle lingue...

Svedese sr – simbolo chimico dello stronzio sr – codice vettore iata di swissair (non più esistente) sr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua serba sr – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con consonanti; serie; consonanti in dieci; Firma senza consonanti ; Le consonanti ... messe in no; Scritti senza le consonanti ; Il Claudio della serie I Cesaroni; Una serie di insegnamenti mandati in onda; È di carta in una serie TV; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro; Cerca nelle Definizioni