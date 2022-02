La città veneta in cui nacque Nievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città veneta in cui nacque Nievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PADOVA

Significato/Curiosita : La citta veneta in cui nacque nievo

Del grappa (basan /ba'sa/ in veneto) è un comune italiano di 42 430 abitanti della provincia di vicenza in veneto. è la città, dopo il capoluogo, con più...

Se stai cercando altri significati, vedi padova (disambigua). padova (afi: /'padova/, ascolta[·info]; pàdova, pàdoa, anticamente anche pàva in veneto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

