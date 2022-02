La città di una Maria discepola di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di una Maria discepola di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGDALA

Significato/Curiosita : La citta di una maria discepola di gesu

gesù appare a maria maddalena e ad un'altra maria presso la sua tomba vuota. le donne riferiscono l'evento agli apostoli, con un messaggio di gesù che...

In greco: µaa µada, maria he magdalene) detta anche maria di magdala, secondo il nuovo testamento è stata un'importante seguace di gesù. venerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

