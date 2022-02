Città dell Occitania con una celebre arena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Occitania con una celebre arena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIMES

Significato/Curiosita : Citta dell occitania con una celebre arena

Alla regione occitania. a partire dagli anni sessanta del novecento ha conosciuto un eccezionale sviluppo turistico, convertendosi in una delle più frequentate...

nîmes (in occitano nimes, in latino nemausus) è un comune francese di 143 917 abitanti capoluogo del dipartimento del gard nella regione dell'occitania...

