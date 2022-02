Che sono in forte sovrappeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che sono in forte sovrappeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBESI

Significato/Curiosita : Che sono in forte sovrappeso

Corpo. il punto in cui una persona è detta in sovrappeso è determinato generalmente dal indice di massa corporea (imc). il sovrappeso è definito come...

Variabile di tessuto adiposo che può essere molto abbondante nei soggetti obesi. può limi- tare l'estensione di eventuali infezioni nella cavità peritoneale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; forte; sovrappeso; Lo sono le rane; Ci sono quelli ruspanti; Lo sono le persone che non mangiano carne; Possono essere extravergini; forte liquore d Abruzzo; Il no a Francoforte ; forte stima di sé; forte zza elevata; Lo è la persona in eccessivo sovrappeso ; Molto in sovrappeso ; Cerca nelle Definizioni