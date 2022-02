Che materiali si usano per fare stoffe? - Cruciverba

Risposta: Fibre Tessili

Quando si inizia a esplorare il mondo delle fibre tessili chi si rende conto che è molto difficile conoscere tutte le caratteristiche dei tessuti, ci sono così tante fibre, così tante trame che è facile perdersi.



Ognuna di essa ha i suoi vantaggi e svantaggi ma sostanzialmente possono essere organizzate in base alla loro "origine": natura delle materie prime utilizzate e processo di trasformazione.



Ci sono 2 gruppi principali: le fibre naturali (che esistono come tali in natura) e le fibre chimiche (fibre lavorate), ogni gruppo è suddiviso in sottocategorie.

Alle più comuni e conosciute negli ultimi anni stanno emergendo nuove tipologie di fibre artificiali o sintetiche, spinte dal boom delle biotecnologie applicate al tessile: è il caso dei biomateriali, tanto innovativi quanto difficili da classificare.

