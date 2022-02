La catena montuosa che culmina con l Aconcagua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La catena montuosa che culmina con l Aconcagua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : CORDIGLIERA DELLE ANDE

Significato/Curiosita : La catena montuosa che culmina con l aconcagua

America del sud: aconcagua o monte nevados ojos del salado oceania: monte giluwe antartide: monte sidley monte nevados ojos del salado aconcagua kilimangiaro...

Regione naturale della colombia, vedi regione andina (colombia). la cordigliera delle ande (in spagnolo cordillera de los andes) è un'importante catena montuosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

