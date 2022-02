Attraversare, percorrere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraversare, percorrere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSARE

Significato/Curiosita : Attraversare, percorrere

L'antartide). il passaggio è considerato una rotta navale difficile da percorrere a causa del clima inospitale (con venti e correnti marine forti e difficili...

Dino fava passaro (formia, 16 marzo 1977) è un calciatore italiano, attaccante della maddalonese. ha iniziato a giocare nelle giovanili della sessana... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con attraversare; percorrere; attraversare tagliando; Tipi di ponte per attraversare ampie vallate; attraversare ... in mezzo; attraversare in mezzo; Vettura adatta a percorrere terreni accidentati; percorrere a ritroso il corso di un fiume; Arduo da percorrere ; percorrere un luogo; Cerca nelle Definizioni