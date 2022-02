Un astrologo che fu celebre per i pronostici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un astrologo che fu celebre per i pronostici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NOSTRADAMUS

Significato/Curiosita : Un astrologo che fu celebre per i pronostici

Auge presso i filosofi pagani anche con lo sviluppo del neoplatonismo di plotino e porfirio.; teofilo di edessa (695–785), un astrologo siriaco alla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nostradamus (disambigua). nostradamus, pseudonimo di michel de nostredame, alle volte notre dame... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con astrologo; celebre; pronostici; Il destino previsto dall'astrologo ; L'abbicci dell'astrologo ; Città dell Occitania con una celebre arena; Alvar, celebre architetto finlandese; Città della Francia celebre per la sua cattedrale; Erminio celebre comico; Concorso a pronostici sul calcio; Era un gioco a pronostici sui cavalli; I pronostici sono dalla sua parte;