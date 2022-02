Lo si aspetta alla fermata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si aspetta alla fermata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BUS

Significato/Curiosita : Lo si aspetta alla fermata

Funzioni: stazioni per solo servizio viaggiatori: stazione di transito e fermata; stazione di origine dei treni con parco vetture, rifornimento e pulizia...

Detto bus esterno (external bus). se c'è un solo bus esterno è detto bus di sistema (system bus). il bus di sistema si divide in tre bus minori: bus dati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con aspetta; alla; fermata; È inaspetta to quello di un tesoro; Lo aspetta no in un dramma di Beckett; aspetta re a sinistra; Delude chi si aspetta un no; Il santo che secondo la leggenda navigò alla ricerca del paradiso; Pasticcino alla francese; Locale che può essere annesso alla lavanderia; Sono divise dalla S; Ordine di fermata ; Si è fermata presto nel crescere; I pomodori verdi alla fermata del treno di un film; Danzatrice affermata ; Cerca nelle Definizioni