Antico poeta lirico greco autore di un Orestea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico poeta lirico greco autore di un Orestea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STESICORO

Significato/Curiosita : Antico poeta lirico greco autore di un orestea

(gerioneide, orestea), immesso nelle forme della lirica corale, celebra i ritorni dei personaggi della leggenda eroica della guerra di troia (orestea), che al...

L'omonima stazione della metropolitana di catania, vedi stesicoro (metropolitana di catania). stesicoro (in greco antico: sts, stesíchoros, «colui che... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

