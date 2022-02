Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FTALICA

Significato/Curiosita : Lo e un anidride usata per produrre coloranti sintetici

Essere adattati per la produzione di anidride. l'anidride acetica è un forte agente acetilante. come tale, la sua maggiore applicazione è per la produzione...

Recuperate per distillazione. l'anidride ftalica può anche essere preparata dall'acido ftalico. l'anidride ftalica viene comunemente impiegata in chimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con anidride; usata; produrre; coloranti; sintetici; L anidride che espiriamo; Come la più comune anidride ; L'anidride prodotta dalla combustione dei motori; Un erba usata dal cuoco; È usata come materiale per pavimentazioni stradali; Era usata per filare a mano; La pompa usata per le bonifiche; produrre baguette e michette; Contiene film... da riprodurre in vídeo; produrre uno scoppio; Fiore dai cui semi si può produrre olio; Usa molti coloranti ; Base dei coloranti artificiali; E usato nell'industria dei coloranti e dei profumi; Sostanze coloranti ; Giudizi sintetici per studenti; Laconicità, sintetici tà; Cerca nelle Definizioni