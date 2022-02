Dimostra che un libro ha avuto successo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimostra che un libro ha avuto successo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISTAMPA

Significato/Curiosita : Dimostra che un libro ha avuto successo

Editrice milanese treves nel 1886. il libro ha la forma di un diario fittizio di un ragazzo di terza elementare che racconta lo svolgersi del proprio anno...

Una ristampa è una nuova tiratura di una medesima edizione. in tale ambito, una ristampa è la riproduzione di materiale di solito precedentemente pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

