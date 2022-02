Una parte del set di tennis - Cruciverba

Il sistema di punteggio nel tennis è un modo per tenere traccia delle partite di tennis (inclusi gli incontri amichevoli). Alcune partite di tennis vengono giocate all'interno di un torneo (i tornei possono avere varie categorie, come singoli e doppie). La grande maggioranza degli incontri è organizzata in torneo a eliminazione diretta, con i concorrenti eliminati dopo una singola sconfitta. Il vincitore assoluto è l'ultimo concorrente che non subisce sconfitte. Questi tornei per poter essere organizzati al meglio devono avere un numero di concorrenti pari a una potenza di due. In molti eventi amatoriali di livello professionale e di alto livello, i giocatori vengono disposti secondo un sistema di classificazione riconosciuto, detto ranking, al fine di evitare che i migliori giocatori si affrontino nelle fasi iniziali del torneo; inoltre, i bye sono necessari nel caso in cui il numero di concorrenti sia dispari, questi bye nel primo turno vengono generalmente dati ai concorrenti con il ranking più alto.

