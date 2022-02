Tra quelli Arabi c è Dubai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra quelli Arabi c è Dubai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Dubai (in arabo: , Dubayy, dal probabile significato "strisciare" o "lucertola" o "piccola locusta") è una città degli Emirati Arabi Uniti, capitale dell'omonimo emirato. Situata a sud del Golfo Persico, nella Penisola araba, conta 3 304 046 abitanti. Gli Emirati Arabi Uniti (in arabo: , Dawlat al-Imarat al-Arabiyya al-Muttaida) sono uno Stato nel sud-est della Penisola araba, nell'Asia sud-occidentale. Esso è composto da sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn. Prima del 1971, erano noti come gli Stati della Tregua (Trucial States), con riferimento a una tregua imposta nel XIX secolo dai britannici ad alcuni sceicchi arabi che non contrastavano, e anzi foraggiavano, attività piratesche miranti a colpire il naviglio transitante nel tratto di mare di loro competenza. La nazione confina con l'Oman a sud-est, con l'Arabia Saudita a sud-Ovest ed è bagnata dal Golfo Persico a nord. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

