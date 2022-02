Un tasto del registratore - Cruciverba

Un registratore di cassa o anche solo cassa automatica è un dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita unito normalmente ad un cassetto per immagazzinare il denaro ordinato nei vari tagli. In genere il registratore di cassa stampa uno scontrino fiscale per l'acquirente che reca i dettagli della transazione, del pagamento, la data dell'acquisto e l'identificativo della cassa che ha eseguito l'operazione. Un registratore, se predisposto, può stampare anche la fattura o la ricevuta fiscale.

Rec (reso graficamente come [•REC]) è un film horror spagnolo del 2007 diretto da Jaume Balagueró e Paco Plaza.