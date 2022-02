Lo suona Omar Zoboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo suona Omar Zoboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OBOE

Significato/Curiosita : Lo suona Omar Zoboli

Omar Zoboli (Modena, 1953) è un oboista italiano, professore alla Hochschule für Musik Basel. L'oboe è uno strumento musicale aerofono a fiato ad ancia doppia appartenente al gruppo orchestrale dei legni. Ha un suono leggero e assai penetrante. Di forma conica, è generalmente fatto di Grenadilla (legno molto resistente) (Dalbergia melanoxylon), o, meno frequentemente, di palissandro (Dalbergia nigra, chiamato spesso, con mediocre traslazione dall'inglese rosewood, "legno di rosa" o "brazilian rosewood"). Le chiavi sono in metallo, generalmente alpacca (lega rame-zinco) argentata o dorata. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

