Lo sono le persone che non mangiano carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le persone che non mangiano carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VEGETARIANE

Significato/Curiosita : Lo sono le persone che non mangiano carne

Un animale da compagnia o animale d'affezione è un animale con il quale gli esseri umani convivono per compagnia. Il vegetarianismo, o vegetarismo, o vegetarianesimo, designa, nell'ambito della nutrizione umana, un insieme di diverse pratiche alimentari, accomunate dalla limitazione o dall'esclusione di parte o del totale degli alimenti di origine animale, che danno luogo a diete basate in prevalenza su alimenti di origine vegetale. Sono decise sulla base di motivazioni etiche, ambientalistiche, religiose, igienistiche o salutistiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

