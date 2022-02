Un sistema di stampa con matrici piane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema di stampa con matrici piane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFFSET

Significato/Curiosita : Un sistema di stampa con matrici piane

La stampa offset è un processo di stampa su rulli del tipo indiretto, cioè l’immagine non è trasferita direttamente dalla lastra alla carta ma attraverso un complesso sistema di rulli, il che permette stampe ad alta definizione e su supporti aventi superficie irregolare. Il sistema adottato è planografico (riferito al particolare sistema di stampa che utilizza matrici piane, tipiche della fototipia e della litografia) indiretto che si basa sul fenomeno di repulsione chimico/fisica tra acqua e inchiostro (inchiostro a base grassa che non aderisce al sottile strato d'acqua steso sulla lastra). Offset, pseudonimo di Kiari Kendrell Cephus (Lawrenceville, 14 dicembre 1991), è un rapper statunitense, componente del gruppo musicale hip-hop Migos. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con sistema; stampa; matrici; piane; La procedura di accesso a un sistema informatico; Il sistema degli ambientasti; La stella più vicina al sistema solare; In quello interplanetario si trova il sistema solare; L industria della carta stampa ta; Un raggio per le stampa nti; Con il piombo formava caratteri da stampa ; L inizio della stampa ; Lavora con matrici di un metallo bianco-azzurro; Pasta detta anche amatrici ana bianca; Il tipo di pasta che si usa per l'amatrici ana; L'amatrici ana per chi non ama il pomodoro; Nell astro e nel piane ta; I piccoli piane ti del Sistema solare; Un vasto territorio piane ggiante della tolkeniana Terra di Mezzo; Il primo piane ta del Sistema Solare; Cerca nelle Definizioni