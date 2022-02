Rotti come vetri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rotti come vetri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INFRANTI

Significato/Curiosita : Rotti come vetri

Vetri rotti (Broken Glass) è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense Arthur Miller, che ha debuttato a Broadway nel 1994. Quattro mesi dopo il debutto newyorchese, la pièce debuttò a Londra, dove vinse il Laurence Olivier Award per la migliore nuova opera teatrale. Sogni infranti è un singolo di Gianluca Grignani pubblicato l'11 febbraio 2015. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

__ Hill o Mario Girotti ; Le pretendono i corrotti ; Sofisticati, corrotti ; Uno tra i più celebri fu Pavarotti ; come si dice Agnese in spagnolo; È come dire ventilare; Liquido come l acetone; Frutti come arance e limoni; Tipo di battente a vetri ; Tipo di ceramica vetri ficata; Una vetri na di rappresentanza; Lunga terrazza a vetri ;