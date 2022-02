Rema senza pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rema senza pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RM

Significato/Curiosita : Rema senza pari

Le gare ad ostacoli praticate all'aperto sono: 100 metri ostacoli (specialità esclusivamente femminile), 110 metri ostacoli (specialità esclusivamente maschile) e 400 metri ostacoli. Al coperto si disputa la specialità dei 60 metri ostacoli. RM, pseudonimo di Kim Nam-joon (, , Gim Nam-junLR, Kim NamchunMR; Seul, 12 settembre 1994), è un rapper, compositore e produttore discografico sudcoreano. Dal 2013 è il leader del gruppo musicale BTS, sotto contratto con la Big Hit Music. Nel 2015 ha esordito come solista pubblicando il suo primo mixtape RM e nel corso della sua carriera ha stretto collaborazioni con artisti coreani ed internazionali come Wale, Warren G, Gaeko, Krizz Kaliko, MFBTY e Primary. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo mixtape solista Mono. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

