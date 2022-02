Qual è il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino - Cruciverba

Risposta: Porta Della Pace Celeste

Conosciuta anche come Piazza Porta della Pace Celeste è uno dei principali simboli del potere

della Cina comunista . Questa costruzione situata nella città di Pechino è stata teatro dei principali atti del governo cinese come le parate militari.



Ad un'estremità troviamo la Città Proibita e ai lati il Museo Nazionale Cinese e la Grande Sala del Popolo. Nel 1989 è stata teatro di una delle rivolte più importanti che il regime cinese abbia avuto.



Fu qui che Mao proclamò la Repubblica popolare il 1 ottobre 1949. Accanto al grande ritratto dell'ex leader comunista si può leggere uno slogan che dice "Viva la Repubblica popolare".



Fu edificata nel XV secolo e restaurato nel XVII. Questa porta era la più grande delle quattro dell'antica cinta muraria che circondava la cinta imperiale. È fiancheggiata da due leoni di pietra e ha cinque porte. Al suo interno si trova il Mausoleo di Mao Zedong e il Monumento agli Eroi del Popolo.

