Punizione, castigo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PENA

Significato/Curiosita : Punizione, castigo

In pedagogia, la punizione (castigo) è un metodo educativo di correzione, molto diffuso: è applicato dal genitore, dal docente o da un'altra figura autorevole nei confronti del bambino. Normalmente essa è una sanzione per un comportamento scorretto, analogamente alla pena inflitta all'adulto resosi responsabile di un illecito o di un reato. La pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere la vita al condannato. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

