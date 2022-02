Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PREDILEZIONE

Significato/Curiosita : Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa

Termini positivi può essere collegata, in generale a simpatia. la gioia colta attraverso la simpatia è però diversa, rispetto al contenuto, dalla gioia...

Termine ipertricosi si identifica un aumento della pelosità, senza zone di predilezione. si differenzia da irsutismo: un aumento anormale della pelosità di tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

Altre definizioni con propensione; simpatia; qualcuno; qualcosa; propensione alla collera; Una naturale propensione che si segue nella vita; Non ha simpatia per il prossimo; La fase che può seguire la simpatia o l' attrazione; Ha simpatia per i Sauditi; Intitolato a qualcuno ; qualcuno lo ha... bestiale; Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno ; Lo getta addosso chi parla male di qualcuno ; La Rowlands del film qualcosa di cui... sparlare; Lo è qualcosa della migliore qualità; Le sensazioni di qualcosa che potrebbe avvenire; Rumore di qualcosa che si sfascia; Cerca nelle Definizioni