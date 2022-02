Principio di emendamento - Cruciverba

La Costituzione degli Stati Uniti d'America è la legge fondamentale degli Stati Uniti d'America. Il testo, che originariamente comprendeva solo sette Articoli, delinea la struttura di governo nazionale. I suoi primi tre Articoli incarnano il concetto democratico basilare della separazione dei poteri, per cui il governo federale è diviso in tre rami: il potere legislativo, costituito dal Congresso degli Stati Uniti (Articolo I); il potere esecutivo, composto dal Presidente degli Stati Uniti d'America e dal suo gabinetto di governo (Articolo II); e il potere giudiziario, composto dalla Corte suprema degli Stati Uniti d'America e dagli altri tribunali federali (Articolo III). L'Articolo IV, l'Articolo V e l'Articolo VI incarnano i concetti del federalismo, descrivendo i diritti e le responsabilità delle legislature dei singoli Stati federati degli Stati Uniti d'America, e della loro relazione col governo federale e il processo condiviso di emendamento costituzionale. L'Articolo VII stabilisce la procedura successivamente utilizzata dalle originali Tredici colonie per la ratifica. All'interno della Costituzione è custodita la clausola di supremazia, che attribuisce alla legge federale la priorità rispetto alle leggi degli Stati federati.

Sigle

Effective microorganisms microrganismi effettivi o efficaci in agricoltura e ambiente

Codici

EM – codice vettore IATA di Aero Benin e Empire Airlines

Informatica

<em>...</em> – elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo)

– elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo) unità di misura dei fogli di stile CSS

Musica

Em – accordo musicale di Mi minore secondo la notazione inglese

Matematica

EM-Expectation-maximization, o in italiano Algoritmo di aspettazione-massimizzazione: algoritmo per calcolare la massima-verosomiglianza

Altro

Em – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico EM – abbreviazione per Elettromagnetismo

Lineetta em – simbolo tipografico

– simbolo tipografico Em – simbolo dell'exametro

Em – unità di misura usata in tipografia

– unità di misura usata in tipografia EM – targa automobilistica di Emmendingen (Germania)

EM – targa automobilistica delle Cicladi (Grecia)

English Mixture – tipologia di miscela di tabacco da pipa composta da Virginia e Latakia.

EM – simbolo per indicare la Comunità Europea nella registrazione dei Marchi

