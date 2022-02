Prima di oggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima di oggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosita : Prima di oggi

Notte prima degli esami - Oggi è una commedia italiana, diretta da Fausto Brizzi, uscita nelle sale cinematografiche il 14 febbraio 2007. Ha vinto una decina di premi (tra cui il TRL Award, premio firmato MTV, come "Film dell'anno" e il Telegatto sempre come "Film dell'anno") ed ha permesso al regista di vincere il Nastro d'argento 2007 come "Personaggio dell'anno". Ieri è il giorno immediatamente precedente ad oggi. Convenzionalmente si intende il periodo di tempo individuato dalle 24 ore precedenti all'ultima mezzanotte trascorsa. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con prima; oggi; prima di lui e di voi; La prima di una scala; prima del giovedì; Riconoscere un prima to in modo ufficiale; Alloggi a soldati; Benzine: oggi ENI, ieri; L alloggi amento della truppa; Caratterizzano i periodi di pioggi a; Cerca nelle Definizioni