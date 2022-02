Possono essere extravergini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere extravergini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Possono essere extravergini

L'olio di oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo (Olea europaea). Il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica delle olive. Altri tipi merceologici di olio derivato dalle olive, ma con proprietà dietetiche e organolettiche differenti, si ottengono per rettificazione degli oli vergini e per estrazione con solvente dalla sansa di olive. È caratterizzato da un elevato contenuto di grassi monoinsaturi. Sigle Ownership, Location, Internalization – nel Paradigma OLI, in economia Codici OLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olafsvik Rif (Islanda) Altro Oli – Plurale di olio, la forma olii è caduta in disuso essendo il plurale di una parole che finisce in -io, con la "i" atona e dove non si creano ambiguità. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con possono; essere; extravergini; Non possono stare due in un pollaio; possono far girare la testa; possono dire Messa; possono ragliare e nitrire; Può essere un lago; Locale che può essere annesso alla lavanderia; È indispensabile averlo per essere alla moda; Può essere stellato; Ci sono gli extravergini ; Sono costosi gli extravergini ; Sono pregiati gli extravergini ; Sono cari gli extravergini ; Cerca nelle Definizioni