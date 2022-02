Poco affranto - Cruciverba

C'era una volta in America (Once Upon a Time in America) è un film del 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern.

La AF Corse è una scuderia automobilistica italiana, fondata a Piacenza nel 2002 dall'ex pilota Amato Ferrari e diretta dall'ingegnere Luigi Urbinelli. Storicamente legata alla Maserati prima e alla Ferrari poi, attualmente si occupa della produzione della Ferrari 488 GTE e della Ferrari 488 GT3. Attualmente la AF Corse compete come team ufficiale Ferrari nel campionato del mondo endurance in classe GTE Pro, dove ha vinto 4 mondiali piloti, 6 costruttori e 4 24 Ore di Le Mans, e nell'Endurance Cup del GT World Challenge Europe, campionato vinto nel 2020 e 2021. Oltre al suo programma principale, la scuderia supporta diversi team che militano in vari campionati per vetture con specifiche GTE e GT3, come European Le Mans Series, International GT Open, il GT World Challenge Europe e la classe GTE Am del mondiale endurance. In passato ha inoltre militato nel campionato FIA GT, del quale è il team più vincente nella categoria GT2.