Piccolo cortile interno dei palazzi - Cruciverba

Il Palazzo del Quirinale, anche noto in epoca sabauda come Reggia del Quirinale e sotto i Papi come Palazzo Apostolico del Quirinale o Palazzo Papale del Quirinale, è un palazzo storico di Roma, posto sull'omonimo colle e affacciato sull'omonima piazza; essendo dal 1870 la residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della Repubblica Italiana, è uno dei simboli dello Stato italiano.

In architettura il cavedio (dal latino cavaedium, spazio scoperto al centro della domus romana con funzioni di atrio) identifica la chiostrina (generalmente sottostante a un lucernario) oppure il cortile interno di un edificio che ha la finalità di distribuire luce e aerazione ai locali che vi si affaccino. Generalmente è a cielo aperto oppure, laddove sia chiuso, il tetto è quello dell'edificio in cui si trova; per questa ragione esso è idoneo anche a ospitare montanti che distribuiscono servizi di qualsiasi natura ai vari piani (condotti dell'acqua, gas, scarichi acque bianche e nere, linee elettriche, telefoniche, dati, ecc.). Anche i pozzi di ventilazione possono fungere da cavedio.