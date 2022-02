Pavimenti stradali - Cruciverba

Il pavimento stradale è la parte più superficiale della strada.

Il Manti (in turco Manti; in kazako ; in armeno ; in kirghiso ; in arabo e in pashtu , mantu; in uiguro , manta) è un tipo di pasta ripiena tipico della cucina turca, delle cucine caucasiche e dell'Asia centrale (in particolare della kazaka e uzbeka), della cucina uigura e della cucina dell'Hejaz.