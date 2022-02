L oggetto degli antichi sacrifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L oggetto degli antichi sacrifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VITTIMA

Significato/Curiosita : L oggetto degli antichi sacrifici

Nell'ambito della antica civiltà egizia, durante la sua prima fase, il sacrificio umano avveniva sotto forma di sacrificio di servitori: quando, cioè, i servitori di un faraone (e, occasionalmente, di un alto aristocratico) venivano uccisi nell'ambito dei riti funebri del sovrano, per continuare a servirlo nell'aldilà. Con ogni probabilità, tale pratica fu limitata al Periodo arcaico dell'Egitto, e specificamente alla sola I dinastia (ca. 3150 a.C. - 2900 a.C.). Vittima – in diritto penale, soggetto passivo del reato

– in diritto penale, soggetto passivo del reato Vittima – oggetto di studio della vittimologia, in ambito criminologico e psicologico

– oggetto di studio della vittimologia, in ambito criminologico e psicologico Vittima – singolo dei Modà del 2011 Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

