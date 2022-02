Movimento ginnico fatto senza attrezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento ginnico fatto senza attrezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : ESERCIZIO A CORPO LIBERO

Significato/Curiosita : Movimento ginnico fatto senza attrezzi

Friedrich Ludwig Jahn (Lanz, 11 agosto 1778 – Freyburg, 15 ottobre 1852) è stato un pedagogista e patriota tedesco. Il corpo libero è una specialità della ginnastica artistica, sia maschile sia femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con movimento; ginnico; fatto; senza; attrezzi; Un movimento cardiaco; Intenso movimento di persone e di veicoli; Un movimento ... per nulla gradito; Come la pala dell elica in movimento ; Un attrezzo ginnico ; Piegamento ginnico ; Attrezzo ginnico ; Il famoso giornalista e conduttore televisivo del programma Il fatto ; fatto re del sangue; È fatto con mattoni di neve; La respinge il commerciante insoddisfatto ; Sono senza uguali; Firma senza consonanti; Rema senza pari; Data senza pari; attrezzi per sterratori; Logora gli attrezzi ; La dotazione di attrezzi necessari; attrezzi taglienti usati dai carpentieri; Cerca nelle Definizioni