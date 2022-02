Metà ione - Cruciverba

Lo ione cianuro è un anione molecolare avente formula chimica (–):C=N:. Questo ione è presente nei sali ionici dell'acido cianidrico HCN, come ad esempio nel cianuro di potassio con formula bruta KCN e come anione generato dalla dissociazione (protolisi) dell'acido cianidrico in soluzione acquosa.

85 Io – asteroide scoperto nel 1865

Io – film del 2019 diretto da Jonathan Helpert

io – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ido

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ido IO – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano

IO – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano

Io – pronome che designa la propria identità individuale nel discorso e nella riflessione filosofica

Io – pronome che designa la propria identità individuale nel discorso e nella riflessione filosofica
Io – in psicologia e in psicanalisi, termine indicante una delle tre unità psichiche fondamentali insieme a Es e Super-io, o utilizzato per distinguerlo dal «Sé» a livello di coscienza

– in psicologia e in psicanalisi, termine indicante una delle tre unità psichiche fondamentali insieme a Es e Super-io, o utilizzato per distinguerlo dal «Sé» a livello di coscienza Io – in antroposofia, lo strato originario dell'essere umano che ne unifica le componenti, astrale, eterica e fisica, in un'entità complessa

I/O – abbreviazione di input/output

– abbreviazione di input/output .io – dominio di primo livello dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano

Io – album di Sergio Cammariere del 2016

IO – applicazione mobile per i servizi di pubblica utilità

