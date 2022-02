La Lisi del film La cicala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Lisi del film La cicala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La cicala è un film del 1980 diretto da Alberto Lattuada, tratto dall'omonimo romanzo di Marina Daunia e Natale Prinetto. Virna Lisi, nome d'arte di Virna Pieralisi (Ancona, 8 settembre 1936 – Roma, 18 dicembre 2014), è stata un'attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

