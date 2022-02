Si leggono durante l appello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leggono durante l appello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOMI

Significato/Curiosita : Si leggono durante l appello

«Cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia e in più parti del mondo. Geografia Nomi – città giapponese

– città giapponese Nomi – comune italiano Persone Federico Nomi – avvocato italiano

– avvocato italiano Federigo Nomi – letterato italiano

– letterato italiano Ida Nomi – insegnante storica italiana

– insegnante storica italiana Klaus Nomi – cantante tedesco

– cantante tedesco Nomi Kolodny – cestista brasiliana naturalizzata israeliana Pagine correlate Nome Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con leggono; durante; appello; Si leggono in cinese; Si leggono in gioventù; Si leggono in campagna; Si leggono in Serbia; durante , frattanto; Registro che viene compilato durante la giornata scolastica; Si fanno spesso durante la seduta dal dentista; L unione di pezzi durante la lavorazione; Sono uguali in cappello ; Un solenne scappello tto; Il cappello di Pancho Villa; Si citano facendo l appello ; Cerca nelle Definizioni