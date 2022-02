Intitolato a qualcuno - Cruciverba

A qualcuno piace caldo (Some Like It Hot) è un film del 1959 diretto da Billy Wilder.

Musica

Dedicato/Amico giorno – 45 giri del 1978 di Loredana Bertè

– 45 giri del 1978 di Loredana Bertè Dedicato... – album del 2000 della Lupia Jazz Orchestra

Televisione