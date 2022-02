Fondo di precipizi - Cruciverba

Sui monti con Annette ( Arupusu Monogatari Watashi no Annetto, Storia delle Alpi: Annetta mia) è una serie animata giapponese in 48 episodi prodotta dalla Nippon Animation, che fa parte del World Masterpiece Theater. È stata trasmessa in Giappone nel 1983 sul network Fuji TV e in Italia su Italia 1 nel 1985.

Sigle

ZI – zona industriale

Codici

ZI – codice vettore IATA di Aigle Azur

ZI – codice FIPS 10-4 dello Zimbabwe

ZI – codice ISO 3166-2:SK della regione di Žilina (Slovacchia)

Altro