Firma senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Firma senza consonanti

Il codice fiscale in Italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. Per le persone fisiche generalmente è composto da 16 caratteri alfanumerici mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche da 11 cifre. Sigle Influenza aviaria

Information architecture – architettura dell'informazione

– architettura dell'informazione Inseminazione artificiale

Instrumentation amplifier – amplificatore da strumentazione

– amplificatore da strumentazione Intelligenza artificiale

Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)

architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64) Internet Archive Astronomia Ia – tipo di supernova Codici IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways

ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua

IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti) Zoologia Ia – genere di pipistrelli vespertilionidi Altro IA – Istituto Sperimentale di Acustica "Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con firma; senza; consonanti; Vidimato, firma to; firma no le loro opere; Fa parte della firma ; Così firma va Pietro Trapassi; Sono senza uguali; Movimento ginnico fatto senza attrezzi; Rema senza pari; Data senza pari; Le consonanti ... messe in no; Scritti senza le consonanti ; consonanti in luce; Letti senza consonanti ; Cerca nelle Definizioni