Il famoso giornalista e conduttore televisivo del programma Il Fatto - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ENZO BIAGI

Corrado, all'anagrafe Corrado Mantoni (Roma, 2 agosto 1924 – Roma, 8 giugno 1999), è stato un conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Enzo Marco Biagi (Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 2007) è stato un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano. È stato uno dei volti più popolari del giornalismo italiano del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

