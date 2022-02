Evoluzione di un fenomeno - Cruciverba

Con bullismo (in lingua inglese bullying) si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra uno o più atti in questione.

Antropologia

Sviluppo umano

sviluppo della persona

Biologia e medicina

biologia dello sviluppo – studia lo sviluppo dei singoli organismi

– studia lo sviluppo dei singoli organismi Sviluppo – fase della crescita dell'essere umano, ossia del periodo che va dai 0 ai 13 anni (sviluppo precoce o per antonomasia). Tra i 14 e 25 si tratta di accrescimenti che caratterizzano l'evoluzione dell'individuo.

Cinema e fotografia

Sviluppo – processo iniziale della produzione cinematografica.

– processo iniziale della produzione cinematografica. Sviluppo – processo chimico che rende visibile l'immagine latente impressa sull'emulsione fotografica e produce il negativo o la diapositiva (in caso di pellicola invertibile)

Economia

Sviluppo – sviluppo economico riferendosi al fenomeno che produce il passaggio da un'economia arretrata a un'economia sviluppata. Si veda anche sviluppo umano (economia)

Informatica

Sviluppo – progettazione di un programma

Matematica

Sviluppo – in Geometria descrittiva, costruzioni geometriche per lo sviluppo di solidi

Musica

Sviluppo – processo di trasformazione del materiale tematico (v. tema). Nella forma-sonata il tema (o meglio i temi), dopo l'esposizione, vanno incontro ad una serie di artifici armonici e contrappuntistici (v. armonia, contrappunto) detti appunto sviluppo. Questo procedimento è quindi strettamente legato a quello della variazione.

Scienza e tecnica