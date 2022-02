Equivalente a due lustri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivalente a due lustri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECENNALE

Significato/Curiosita : Equivalente a due lustri

Ribalta dopo tre lustri conoscendo un secondo ciclo di vittorie, grazie anche all'arrivo di omar sívori e john charles, che insieme a giampiero boniperti...

La crociera aerea del decennale, o crociera nord atlantica, o ancora "aerocrociera del nord atlantico", anche nota come crociera aerea "italia-america... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

Altre definizioni con equivalente; lustri; L'equivalente della Champions League nel basket; equivalente in denaro da pagare per un acquisto; Nell'hockey, sono l'equivalente della palla a due; Lo è la situazione equivalente indicata dall'ISEE; I brillanti per i lustri ni; Ha quattro lustri d età; Vale 200 lustri ; Dura due lustri ; Cerca nelle Definizioni