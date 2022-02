Correr in pieno centro - Cruciverba

Piazza San Marco, situata a Venezia in Veneto, è una delle più importanti piazze monumentali italiane, rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica. È l'unico spazio urbano di Venezia che assume propriamente il nome di piazza, in quanto tutti gli altri spazi in forma di piazza sono propriamente definiti campi. Il suo corpo principale ha forma trapezoidale ed è lunga 170 metri: su di esso si innestano altre aree. È anche nota come "la Piazza" o "il salotto d'Europa".

Sigle

ricevuta di ritorno – abbreviazione usata impropriamente per avviso di ricevimento

– abbreviazione usata impropriamente per Roundup ready – colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate

– colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate RR – Rischio relativo

Chimica

RR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi

Codici

RR – codice vettore IATA di Royal Air Force

RR – codice ISO 3166-2:BR di Roraima (Brasile)

RR – codice ISO 3166-2:MU di Rivière du Rempart (Mauritius)

Informatica

RR (Round Robin) – algoritmo di scheduling

– algoritmo di scheduling Resource Record – record di un database DNS

Altro