Comune del Torinese che dà il nome a una valle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Torinese che dà il nome a una valle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUSA

Significato/Curiosita : Comune del Torinese che da il nome a una valle

La città metropolitana di Torino è ente territoriale di area vasta di 2 206 705 abitanti che si estende su una superficie di 6 827 km², istituita con la legge nº 56 del 7 aprile 2014 e operativa dal 1º gennaio 2015, subentrando alla provincia di Torino della quale ha mantenuto i confini. La Val di Susa (Valsusa in piemontese) è una valle alpina situata nella parte occidentale del Piemonte, a ponente di Torino, confinante con la Francia a ovest: nonostante sia interamente appartenente al bacino idrografico del Po, e dunque alla regione geografica italiana, porzioni di alcune sue alte vallate laterali fanno politicamente parte della Repubblica francese in seguito ai trattati di pace del 1947 (circondario e colle del Moncenisio nel Dipartimento della Savoia; Valle Stretta, versante padano dei valichi della Scala e del Monginevro, vetta del monte Chaberton nel Dipartimento delle Alte Alpi). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

