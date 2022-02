Come si dice Agnese in spagnolo? - Cruciverba

Ecco la risposta per. Deriva da Agnes, forma latinizzata del nome greco antico, sull'aggettivo basato (hagnós, "puro", dà cui anche Evadne) il significato è quindi "puro", "casto". Il nome deriva da una sequenza associata al termine latino agnus, "agnello", motivo per cui sant'Agnese è raffigurata, nella sua iconografia, con un agnello. Il nome festeggia il 21 gennaio a Ricordo di, Vergine e Martire a Roma sotto Diocleziano, patrono di Ragazzine.

Agnese in Spagna : INES. Va detto che alcune fonti, basandosi sul fatto che la figura di sant'Agnese potrebbe essere originata dalla cristianizzazione di qualche dea pagana. Grazie al culto del santo il cui nome è ampiamente diffuso nell'Europa cristiana, in particolare nell'Inghilterra medievale. Negli Stati Uniti, il nome è stato fra i cinquanta più usati negli anni tra il 1887 e il 1919. La forma Ines, di origine spagnola, è diffusa in diversi paesi, inserendo in essa l'uso comune della diversa lingua iberica della Penisola. Il nome Nancy, che originariamente era un diminutivo di Annis, la forma medievale di Agnes, è ora associato ad Anna, e ad oggi è usato come nome autonomo.

Curiosità sul nome : Agnese è una persona precisa e ordinata, è dolce e forte. Ama profondamente la sua famiglia e l'arte. E' altruista e potrebbe diventare una buona educatrice, missionaria o artista.

