Il codice postale - Cruciverba

Il codice postale, noto in Italia anche come codice di avviamento postale (CAP), nella Svizzera italiana come numero postale di avviamento (NPA) e nella Repubblica di San Marino come codice postale interno (CPI), è una serie di lettere o cifre che si aggiunge all'indirizzo indicato sulla missiva al fine di facilitare l'individuazione del luogo di destinazione della corrispondenza.

Il codice di avviamento postale italiano (acronimo CAP) è un codice postale utilizzato dalle società operanti nel campo dei servizi postali per distinguere e designare il luogo fisico di destinazione della corrispondenza. È stato introdotto in Italia nel 1967, e attivato ufficialmente il 1º luglio. Si tratta di un codice numerico.